SAT.1 Gold 16:05 bis 16:55 Krimiserie Diagnose: Mord Jagd nach Vierlingen USA 1995 Merken Amandas Freundin Angela flieht aus Dr. Wexlers Entbindungsklinik und bringt zu Hause Vierlinge zur Welt. Die werdende Mutter hatte Angst, man würde ihr die Kinder wegnehmen. Dr. Mark Sloan sieht sich in der Klinik um, kann aber nichts Verdächtiges feststellen. Zum Schein lässt sich Amanda aufnehmen und wird sofort unter Drogen gesetzt. Dr. Sloan fällt auf, dass Wexler wegen früherer Betrügereien gar nicht mehr praktizieren darf. Zu spät - die Klinik steht bereits in Flammen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Scott Baio (Dr. Jack Stewart) Victoria Rowell (Amanda Bentley-Livingston) Michael Tucci (Norman Briggs) Delores Hall (Nurse Delores Mitchell) Barry Van Dyke (Steve Sloan) Bo Jackson (Ty Bradford) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christian I. Nyby II Drehbuch: Joyce Burditt Kamera: Patrick E. McGinness Musik: Joel Rosenbaum Altersempfehlung: ab 12