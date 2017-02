SAT.1 Gold 13:05 bis 13:30 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Wer ist der Pokerhai? USA 1970 Merken Ein Betrüger, der NASA-Offiziere beim Pokerspiel übers Ohr haut, treibt schon seit geraumer Zeit sein Unwesen. Die Polizei versucht schon lange, den Mann hinter Gitter zu bringen, doch bis jetzt hat sie erst einen Verdächtigen: Ausgerechnet Roger Healey, Tonys Freund und Weggefährte, soll der gefährliche Pokerhai sein. Doch Rogers Glück im Spiel ist nur auf Jeannies freundliche Hilfe zurückzuführen - ebenso wie die schließliche Überführung des wahren Betrügers ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Barbara Eden (Jeannie) Herbert Rudley (Martino) Walter Burke (The Boss) Tony Giorgio (Torpedo) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Michael Ansara Drehbuch: Dick Bensfield, Perry Grant, Sidney Sheldon Musik: Ken Harrison