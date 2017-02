SAT.1 Gold 11:05 bis 11:55 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Jugendsünde mit Folgen USA 1985 Merken Jessica beauftragt den Detektiv Archie Miles, den viele Jahre zurückliegenden "Danbury-Skalpellmord" wieder neu aufzurollen und in den alten Akten zu stöbern. Einige Zeit darauf erhält sie die schockierende Nachricht, dass Archie in seinem Büro ermordet aufgefunden wurde. Genau wie Archies Partner Harry McGraw ist sie überzeugt davon, dass die Recherchen im Danbury-Skalpellmord damit zu tun haben müssen. Sie beschließen, den Täter auf eigene Faust zu suchen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Floyd Levine (Archie Miles) Gerald S. O'Loughlin (Ray Kravitz) Barbara Babcock (Priscilla Daniels) John McMartin (Gavin Daniels) Paul Winfield (Lt. Starkey) John Furey (Larry King) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Seymour Robbie Drehbuch: Richard Levinson, William Link, Peter S. Fischer Kamera: Dennis Dalzell Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 6