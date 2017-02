SAT.1 Gold 05:10 bis 06:00 Serien Bonanza Ben Cartwright und die Lynchjustiz USA 1969 Merken Will Griner steht unter Mordanklage - und wird schließlich freigesprochen. Die Bürgerseele kocht. John Degnan, ein Freund des Opfers, nutzt die Stimmung. Er hetzt die Leute zum Lynchen auf. Als Sheriff Coffee verletzt wird, müssen Ben und Hoss ihn vertreten. Doch zu zweit haben sie gegen den blutrünstigen Mob wenig Chancen. Trotzdem geben die in Bedrängnis geratenen Cartwrights Recht und Gesetz nicht auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) David Canary (Candy) Walter Barnes (Will Griner) Guy Stockwell (John Degnan) Ray Teal (Sheriff Coffee) Originaltitel: Bonanza Regie: William Wiard Drehbuch: David Dortort, Preston Wood Kamera: Ted Voigtlander Musik: David Rose