Kabel1 Doku 17:00 bis 17:50 Dokumentation Dangerous Grounds - Der Kaffee-Jäger Bolivien USA 2012 16:9 HDTV Todd Carmichael begibt sich in Bolivien auf die Suche nach exotischen Kaffeepflanzen. Er beginnt mit seiner Recherche in der Hauptstadt La Paz. Mit 12.000 Fuß ist sie die am höchst gelegene Hauptstadt eines Landes. Doch es finden sich kaum welche, da vermehrt Kokapflanzen angebaut werden. Das daraus hergestellte Kokain können die Bauern gewinnbringend verkaufen. Schauspieler: Todd Carmichael (Himself - Coffee Sourcer) Originaltitel: Dangerous Grounds Regie: Brian Lovett Musik: Lauren Hart