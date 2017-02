ARD alpha 17:15 bis 18:00 Reportage mare TV Estland im Winter D 2011 16:9 Live TV Merken Nicht jeder Winter ist so bitterkalt. Doch wenn die Ostsee vor Estland komplett zufriert, verfällt dort niemand in den Winterschlaf. Dann eröffnen die Esten die längste Eisstraße Europas. Sie reicht 26 Kilometer, vom Festland bis zur Insel Hiiumaa. Raido Randmaa wird extra vom Straßenbauamt zum Eisstraßenmeister abgestellt. Er sorgt dafür, dass sich die Verkehrsteilnehmer an die Regeln halten. "Anschnallen verboten", ist das oberste Gebot. Denn falls man einbrechen sollte, muss man so schnell wie möglich raus aus dem Auto. Genauso wichtig ist der Abstand zum Vordermann: mindestens 250 Meter, damit das Eis nicht zu sehr belastet wird. Und Risse im Eis werden sofort überbrückt. Die Eisstraße ist eine Attraktion. Sie lockt Menschen aus dem ganzen Land an - auch die Fischer der Insel. Wenn ihre Boote festgefroren sind, legen sie neben der Trasse ihre Netze unter dem Eis aus. Die durch den Verkehr verursachte Vibration soll die Fische in die Falle treiben. Einer der Fischer ist Rein Tikka. Obwohl er jetzt viel weniger fängt als im Frühling oder Herbst, freut er sich schon das ganze Jahr auf die eisige Jahreszeit. Denn Reins Winter-Leidenschaft ist das Rallye-Fahren auf dem Eis. Gerade hat er sich einen 78er Lada zugelegt. Der Komplettumbau ist in vollem Gange: verstärkter Aufprallschutz, Überrollbügel und frisierter Motor. Der Favorit im Rennen! Seine Kollegen Leho, Indrek und Janno kommen auf ihre Weise durch den Winter - die drei haben eine Band gegründet. "Hiukala" nennen sie sich, die "Hiiumaa-Fisch-Band". Indrek spielt Gitarre und ist der Frontmann. Früher hat er im Suff mit seinem Gesang alle genervt. Heute singt er auch manchmal nüchtern. Die Lieder handeln von der Arbeit, vom Inselleben und der Liebe. Die Proben in der ehemaligen Traktoren-Werkstatt werden oft zu ausgelassenen Parties. Ein strenger Winter ist gut für Peedu Tull und seinen Kollegen Peedu Kaptei. Die Schilfexperten von Hiiumaa machen nun jeden Tag ihre 30 Jahre alte Erntemaschine flott. Schilf ist der Exportschlager der Insel. Und wenn die großen Ballen auf eine winzige Nachbarinsel transportiert werden müssen, eröffnen die beiden Peedus ihre ganz private Eisstraße. Im Norden der Insel hat Jaan Alliksoo den besten Blick - von seinem "Eiffelturm". Jaan hat ihn ganz allein gebaut. Trotz seiner Höhenangst. Denn als sein Mädchen ihn verließ, spürte er den Drang, etwas ganz Großes zu tun und wollte sie so zurückerobern. Zusammengezimmert aus Treibholz vom Strand und Ästen aus dem Wald, ist der Turm fast 31 Meter hoch geworden - doch Jaans große Liebe kam nicht zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: mareTV