ARD alpha 08:30 bis 09:00 Bildungsprogramm Avanti! Avanti! Leonardo da Vinci: "Sono stufo di andare a piedi!" D 1978 16:9 Live TV Merken Das Genie Leonardo da Vinci wird in dieser Sendung parodistisch gesehen, wobei trotz mancher gestalterischer Freiheiten die historische Wahrheit in den wesentlichen Dingen berücksichtigt wird. Vom ersten Flugversuch des jungen Konstrukteurs über eine Vision der Realisierung seiner kriegstechnischen, sein Jahrhundert weit überfliegenden technischen Erfindungen führt die Sendung bis zur Entstehung der "Mona Lisa" und seinem künstlerischen Wettkampf mit Michelangelo im Palazzo Vecchio von Florenz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ima Agustoni Originaltitel: Avanti! Avanti!