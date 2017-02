ProSieben 04:00 bis 04:30 Comedyserie Malcolm mittendrin Rollerskates USA 2000 Merken Malcolm will endlich mit den anderen Kindern auf der Straße Rollhockey spielen - und zwar richtig, mit Inlineskates! Doch als er bei seinem Vater Hal, früher selbst ein sehr guter Rollschuhläufer, Unterricht nehmen will, kommt es wegen der harten väterlichen Schule zu einem großen Streit. Auch Francis hat erheblichen Stress: Weil er sich durch eine vorgetäuschte Krankheit vor einem Überlebenstraining gedrückt hat, lassen sich seine Kameraden eine wahrlich harte Strafe einfallen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Erik Per Sullivan (Dewey) Justin Berfield (Reese) Christopher Kennedy Masterson (Francis) Bryan Cranston (Hal) Jane Kaczmarek (Lois) Karim Prince (Stanley) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Ken Kwapis Drehbuch: Alan J. Higgins Kamera: Levie Isaacks Musik: They Might Be Giants Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 436 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 236 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 166 Min. Unser Song

Show

Das Erste 01:35 bis 04:35

Seit 161 Min.