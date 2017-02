ProSieben 08:25 bis 08:50 Comedyserie Two and a Half Men Ein-Ei-Johnson USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Walden glaubt, dass Frauen ausschließlich hinter seinem Geld her sind. Kurzerhand wagt er ein ungewöhnliches Experiment: Er tauscht mit Alan die Rollen. Er nennt sich Sam Wilson, legt sich eine neue Identität zu und kauft billige Klamotten. Im Kaufhaus lernt er Kate kennen, die sich in ihn verliebt, obwohl er vorgibt, arm zu sein. Sie landen im Bett und beginnen eine Beziehung. Einzige Bedingung von Kate: absolute Ehrlichkeit und keine Lügen. Walden steckt in der Zwickmühle ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Brooke D'Orsay (Kate) Rebecca Marshall (Susan) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Alissa Neubauer, Steve Tompkins Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12