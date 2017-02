ProSieben 23:00 bis 00:00 Magazin red. "50 Shades Darker" D 2017 Live HDTV Merken Das heiß erwartete Erotikdrama "50 Shades Darker" läuft ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Zum Filmstart trifft "red."-Moderatorin Viviane Geppert die Hollywood-Jungstars Dakota Johnson und Jamie Dornan in Berlin und liefert außerdem spannende Einblicke ins Film-Set. Außerdem: Der Aufstieg von Michael Michalsky in die internationale Modeszene In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annemarie Carpendale Originaltitel: red.