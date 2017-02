ProSieben 20:15 bis 23:00 Show Germany's next Topmodel - by Heidi Klum D 2017 HDTV Neue Staffel Merken So etwas gab es noch nie auf ProSieben! Zum Start der zwölften Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" macht das /GNTM-Team aus einem Flughafen einen Fashion-Hotspot mit einem der ungewöhnlichsten Laufstege, die frau sich vorstellen kann. Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo laden 50 Models aus ganz Deutschland auf den Flughafen in Kassel ein - der Topmodel-Airbus steht bereits auf dem Rollfeld zum Flug in Richtung Côte d'Azur. Der Donnerstag wird wieder schön! Heidi Klum sucht mit Michael Michalsky und Thomas Hayo nach "Germany's next Topmodel" 2017. Schon bevor die GNTM-Reise beginnt, hat Heidi Klum ihre Jungs auf die Suche nach Topmodel-Anwärterinnen geschickt. Michael Michalsky: "Ich habe mit Thomas zusammen in ganz Deutschland die Kandidatinnen für unsere Teams gecastet." Thomas Hayo: "Die Suche war eine große und sehr spannende Aufgabe. Am Ende haben wir geballtes Modelpotenzial gefunden." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heidi Klum Gäste: Gäste: Heidi Klum, Thomas Hayo, Michael Michalsky Originaltitel: Germany's next Topmodel - by Heidi Klum

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 220 Min. Auf Messers Schneide

Thriller

kabel eins 22:50 bis 01:05

Seit 110 Min. Markus Lanz

Talkshow

ZDF 23:30 bis 00:45

Seit 70 Min. Maischberger

Talkshow

Das Erste 23:45 bis 01:00

Seit 55 Min.