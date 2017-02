ProSieben 16:05 bis 16:35 Comedyserie The Big Bang Theory Premierenfieber USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Jungs freuen sich wie kleine Kinder: Endlich kommt der neue "Star Wars"-Film ins Kino! Natürlich sichern sie sich Tickets für die Premiere, um den Streifen als erste zu sehen. Doch Sheldon steckt in der Zwickmühle, denn Amy hat am selben Tag Geburtstag. Wird er sie für "Star Wars" versetzen, obwohl er sie gerade erst wieder zurückgewonnen hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steve Holland, Jim Reynolds, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver