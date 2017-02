ProSieben 11:25 bis 11:55 Comedyserie Mike & Molly Dennis hat Geburtstag USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Molly, die sich in Mikes Junggesellenbude überhaupt nicht wohlfühlt, schlägt vor, dass Mike zu ihr zieht. Davon ist Mike wiederum nicht begeistert, da er von Mollys Mutter und Schwester genervt ist. Bevor ein Streit entbrennt, steht ein Besuch bei Peggy auf dem Plan. Dennis, Peggys Freund, hat Geburtstag. Als Peggy mit Molly allein ist, erzählt sie ihr, dass sie in der heutigen Nacht Dennis nach siebenjährigem Hinhalten mit Sex belohnen will. Doch es kommt alles anders ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Rondi Reed (Peggy) Originaltitel: Mike & Molly Regie: James Burrows Drehbuch: Chuck Lorre, Mark A. Roberts, Carla Filisha Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman