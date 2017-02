ProSieben 10:05 bis 10:30 Comedyserie Baby Daddy Folge: 29 Licht! Kamera! Keine Action! USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Danny macht sich Sorgen um seine Karriere, weil sich sein Trikot schlecht verkauft. Bonnie überzeugt Tucker, der als Assistent bei der "Mary Hart Show" arbeitet, Danny als Gast in die Show zu bringen, um seinen Bekanntheitsgrad zu steigern und so die nächste Vertragsverlängerung zu sichern. Doch leider haben sie die Rechnung ohne Mary gemacht. Indes erwischt Ben Riley mit ihrem Ex-Freund Fitch in einer eindeutigen Situation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Luc Bilodeau (Benjamin Bon Jovi "Ben" Wheeler) Tahj Mowry (Tucker Dobbs) Derek Theler (Daniel "Danny" Wheeler) Melissa Peterman (Bonnie Wheeler) Chelsea Kane (Riley Perrin) Matt Dallas (Fitch) Mimi Gianopulos (Angela) Originaltitel: Baby Daddy Regie: Michael Lembeck Drehbuch: Frank Pines