ProSieben 05:30 bis 05:50 Comedyserie How I Met Your Mother Der brennende Bienenzüchter USA 2012 Dolby Digital HDTV Merken Lily und Marshall veranstalten eine Housewarming-Party. Lily bittet ihren Vater Mickey darum, den Abend nicht zu ruinieren. Schließlich rückt Mickey damit heraus, dass er Imker werden will und er im Keller ein paar Bienenvölker untergebracht hat. Doch damit nicht genug: Ted liefert sich mit Marshalls Boss einen Streit, und Barney baggert eine durchgeknallte Nachbarin an, die gerade erst eine Scheidung hinter sich hat. Der Höhepunkt des Abends steht allerdings noch bevor ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Martin Short (Garrison Cootes) Chris Elliott (Mickey Aldrin) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12