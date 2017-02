National Geographic People 00:40 bis 01:25 Dokumentation Auszeit Wildnis F 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Lynx Vildens Leben war wild und kannte keine Grenzen: Punk, Rock und ausgelassene Partys waren an der Tagesordnung. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Denn die Britin hat eine 180-Grad-Wandlung vollzogen, um im Einklang mit der Natur zu leben. Ein einfaches Leben wie in der Steinzeit. Irgendie immer noch noch wild - nur anders! Außerdem hat Lynx eine Mission: Sie will das Wissen, das sie sich über das prähistorische Dasein und Überlebensstrategien in der Wildnis angeeignet hat, an junge Menschen weitergeben. "Auszeit Wildnis" begleitet zehn Jugendliche, die sich gemeinsam mit Survival-Expertin Lynx einen Monat lang in die Rocky Mountains begeben und lernen, wie man ohne Latte Macchiato, Smartphone und Internet zurechtkommt und dabei trotzdem extrem glücklich sein kann. Bei diesem außergewöhnlichen Trip in die Steinzeit stehen unter anderem die Herstellung von Kleidung und Werkzeugen, Feuermachen und Nächte unter freiem Himmel auf dem Programm. Dabei wird den Teilnehmern schnell klar: Von den Erlebnissen in der Wildnis werden sie noch lange zehren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Living Wild

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 254 Min. Lord of War

Drama

VOX 22:55 bis 01:15

Seit 139 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 119 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 54 Min.