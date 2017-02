National Geographic People 15:45 bis 16:35 Dokumentation Unterwegs in China Die Seidenstraße GB 2007 Dolby 16:9 HDTV Merken Peter und Jeff Hutchens beginnen mit ihrer Chinareise in der westlichsten Provinz des Landes, in Xinjiang. Hier leben vornehmlich Uiguren, ein Turkvolk, das mit Kasachen, Kirgisen und Türken verwandt ist. Von der geschichtsträchtigen Oasenstadt Kaschgar aus folgen sie der alten Seidenstraße. Sie handeln auf dem Markt, sind Zeugen eines Hahnenkampfs und werden während des Fastenmonats Ramadan sogar zum Essen eingeladen. Auf dem Speiseplan steht eine regionale Spezialität, der man sich nicht verweigern sollte: Ziegenkopf. Den weiteren Weg nach Osten legen die Brüder teilweise auf einem Kamel zurück. Später spielen sie eine spezielle Art des Polos - mit einem Ziegenkopf als Ball. All diese Erlebnisse nehmen Peter und Jeff auf sich, um die Traditionen und das heutige Leben der Uiguren besser zu verstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost in China