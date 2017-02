National Geographic People 14:15 bis 15:00 Dokumentation Small World - Kleine ganz groß GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Beim Stierkampf bedeutet Draufgängertum alles. Kleinwüchsige Matadore aus Kolumbien sind fest entschlossen zu beweisen, dass sie sich in einer der gefährlichsten Sportarten der Welt behaupten können. Die Dokumentation zeigt, ob sich all das Training auszahlt, wenn sie am ersten Stierkampf der Saison teilnehmen. Von Kolumbien geht es dann direkt auf den roten Teppich. Verne Troyer mag ein Hollywood-Superstar sein, aber in seinem Leben gibt es Dinge, die er lieber für sich behalten möchte. Auf einer Reise zurück in den Ort, in dem er aufgewachsen ist, treffen wir die Familie, die Verne in allem, was er gemacht hat, unterstützte. Dabei erfahren wir einige Geheimnisse aus seiner Vergangenheit. Schließlich wird Rob Lillie porträtiert, der Amerikas erster kleinwüchsiger Truckfahrer werden will. Er muss seine Nerven behalten, als er versucht, seine Fahrprüfung in einem 30-Tonnen-Lkw zu bestehen - was für jeden Mann eine besondere Herausforderung ist, egal ob kleinwüchsig oder nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Incredibly Small World