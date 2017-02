puls 4 20:15 bis 22:40 Thriller Spy Game - Der finale Countdown D, USA, J, F 2001 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Pures Tempo-Kino: Agent Tom Bishop (Brad Pitt) versucht eine riskante Befreiungsaktion in einem chinesischen Gefängnis und wird dabei erwischt. Innerhalb von 24 Stunden soll er exekutiert werden. Die CIA-Bosse sehen's gelassen, denn der Präsident plant eine Reise nach China mit einem Handelsabkommen in der Tasche und da würde so eine Affäre nur stören. Allein sein Mentor Nathan Muir (Robert Redford) mag Bishop nicht hängen lassen und kämpft gegen Freund wie Feind. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Robert Redford (Nathan D. Muir) Brad Pitt (Tom Bishop) Catherine McCormack (Elizabeth Hadley) Charlotte Rampling (Anna Cathcart) Stephen Dillane (Charles Harker) Larry Bryggman (Troy Folger) Marianne Jean-Baptiste (Gladys Jennip) Originaltitel: Spy Game Regie: Tony Scott Drehbuch: Michael Frost Beckner, David Arata Kamera: Daniel Mindel Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 221 Min. Auf Messers Schneide

Thriller

kabel eins 22:50 bis 01:05

Seit 111 Min. Markus Lanz

Talkshow

ZDF 23:30 bis 00:45

Seit 71 Min. Maischberger

Talkshow

Das Erste 23:45 bis 01:00

Seit 56 Min.