Niederlande 1 17:10 bis 17:55 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2017 HDTV Merken Met: Actrice Loes Luca en regisseur Genio de Groot te gast. Zij zijn binnenkort te bewonderen in de wervelende theatervoorstelling 'Pilp Fuction'. * Ook Ferry Mingelen is te gast. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen geeft hij regelmatig zijn visie op de actuele ontwikkelingen rondom het Binnenhof. * Verder schuift Paul Rem aan. Hij vertelt over de Oscar-genomineerde film "Jackie" die volgende week in première gaat. Deze film gaat over presidentsvrouw Jacqueline Kennedy. * Brenda Hoff, foodblogger en auteur van "Snelle klassiekers met een twist" staat in de keuken. * In de aanloop naar Valentijnsdag is Mustafa Kör te gast. Hij is schrijver van de dichtbundel 'Ben jij liefde'. * Mart Hoogkamer verzorgt in deze uitzending het optreden. Hij is nog maar 18 jaar en finalist 'Hollands Got Talent'. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sybrand Niessen, Martine van Os Originaltitel: Tijd voor MAX