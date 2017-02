MTV 02:35 bis 02:55 Dokusoap Ridiculousness Ray J USA 2013 Merken Sänger Ray J ist zu Gast, um großes "Knockout-Entertainment" zu erleben und über die Risiken von Selbstportraits aufzuklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Dyrdek (Rob Dyrdek) Sterling Brim (Himself - Co-Host) Chanel West Coast (Herself - Co-Host) Ray J (Himself) Moderation: Rob Dyrdek, Sterling ?Steelo? Brim, Chanel West Coast Originaltitel: Ridiculousness Regie: Michael Simon Drehbuch: Rob Dyrdek, Shane Nickerson, Rob O'Reilly, Jeff Tremaine Musik: Michael Baiardi Altersempfehlung: ab 16