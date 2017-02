Nach den nicht enden wollenden Auseinandersetzungen mit seinem Vater handelt Frank nun auf eigene Faust. Im Hinterhof des Hauses Nr. 3 richtet er sich eine kleine Restaurationswerkstatt ein. Isolde hat Frank das Startkapital für das Geschäft vorgeschossen. Als Dressler von der Kooperation erfährt, fühlt er sich hintergangen und es kommt zum Eklat. Lisa ist entsetzt: Nach der bislang einzigen Liebesnacht mit Alex ist sie schwanger - und das war definitiv nicht geplant. Am Abend eilt Lisa zu ihrem Geliebten, um ihm die Neuigkeit mitzuteilen. Aber der überrumpelt Lisa mit einem schockierenden Geständnis. Enttäuschung bei Helga: Als sie am Morgen den Briefkasten öffnet, fehlt der fast schon obligatorische Verehrerbrief. Glücklicherweise stellt sich aber heraus, dass sich ein anonymer Liebesbrief in die Geschäftspost des Reisebüros verirrt hat. Helga wird nachdenklich, als Oskar Krämer offenkundig mit ihr flirtet. Ist er etwa der mysteriöse 'Mister X'? In Google-Kalender eintragen