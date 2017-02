Schock für Lisa: Nach einer Liebesnacht mit dem feschen Alex erwartet sie ein Kind. Eine von Lisas vielen Sorgen ist, dass ihre Freundin Valerie hinter ihr Geheimnis kommen könnte. Die rechnet sich nach wie vor selber Chancen bei Alex aus. Als Valerie eine Ultraschallaufnahme findet, kommt Lisa in Erklärungsnotstand. Seit ihr Vater sie vor die Tür gesetzt hat, wohnt Franziska bei ihrer Freundin Tanja in der Frauenwohngemeinschaft. Das Zusammenleben gestaltet sich allerdings schwierig, da die hübsche Franzi sich nicht so recht an ihre häuslichen Pflichten gewöhnen mag. Es kommt zum Streit zwischen den Liebenden. Ines will es jetzt wissen. Sie lädt ihren Verehrer Olaf zu einem romantischen Abend in ihre Wohnung ein. Ihr Neffe David ist nicht daheim, und somit ist alles für ein Schäferstündchen gerichtet. Die geplante Liebesnacht nimmt aber einen unbefriedigenden Verlauf. In Google-Kalender eintragen