KINO fiebert in dieser Ausgabe der kommenden 89. Oscar Verleihung entgegen. Wir stellen den heißen Kandidaten "La La Land" vor und zeigen, wer sich sonst noch Hoffnungen auf die begehrte Trophäe machen kann. La La Land: Der heiße Kandidat Mit insgesamt 14 Nominierungen geht das Musical "La La Land" ins Rennen um die Oscars. Auch die Darsteller Ryan Gosling und Emma Watson können sich Hoffnungen machen. 14 Nominierungen gab es zuletzt für 'Titanic'. Oscars: Wer hat sonst noch Chancen? "Arrival" und "Moonlight" sind acht Mal nominiert, beide auch für den besten Film. Bei den Männern könnte Casey Affleck Ryan Gosling die Show stehlen. Und Natalie Portman hat gute Chancen für ihre Rolle in 'Jackie'. Toni Erdmann: Der deutsche Favorit Nun kann Maren Ade hoffen, für ihre umjubelte und vielfach preisgekrönte Tragikomödie "Toni Erdmann" auch den wichtigsten Filmpreis der Welt zu bekommen. Doch die Konkurrenz aus Dänemark und Iran ist hart.