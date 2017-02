ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 269 D 2006 Stereo Live TV Merken Laura ist von Gregors Eröffnung so schockiert, dass sie zusammenbricht. Sie hält es jedoch nicht lange bei Gregor aus, eilt zu Werner und ohrfeigt ihn im Affekt. Werner versucht sich zu rechtfertigen, doch Laura will ihn nicht mehr als ihren Vater anerkennen. Danach überschüttet sie Alfons mit Vorwürfen und rennt verzweifelt weg. Gregor findet Laura schließlich, aber bevor die beiden sich richtig aussprechen können, geht Robert dazwischen. Robert missinterpretiert das erregte Wortgefecht als Streit und will Laura schützen. So klärt Laura nun auch Robert darüber auf, was sie gerade erfahren hat. Als Gregor am nächsten Morgen aufwacht, ist Laura tief in Gedanken. Gregor ahnt, was sie beschäftigt. Er möchte von ihr wissen, für wen sie sich entscheiden wird, wenn Alexander zurück ist. Elisabeth stellt fest, dass Johann fort ist. Hildegard verschweigt Elisabeth bewusst, dass Johann sich auf die Suche nach Felix gemacht hat. Elisabeth wundert sich, warum Johann Hildegard mehr vertraut als ihr... Da Mike sich krankgemeldet hat, bittet Alfons Helen, seine Massagetermine zu übernehmen. Aber Helen weigert sich. Tanja macht sich Sorgen. Um zu verhindern, dass Mike seinen Job verliert, übernimmt sie selbst heimlich Mikes Massage-Termine. Xaver steht Schmiere, damit Helen nichts mitbekommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Christof Arnold (Gregor Bergmeister) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Nicola Tiggeler (Barbara von Heidenberg) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Inez Björg David (Miriam von Heidenberg) Susanne Huber (Elisabeth Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Klaus Knoesel Drehbuch: Günter Nosch