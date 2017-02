ONE 17:00 bis 17:45 Familienserie Die glückliche Familie Good bye Old Germany D 1990 Live TV Merken Es sind Ferien und Maria und Florian sind endlich allein - doch nicht lange. Ilse glaubt, dass Opa eine Geliebte hat und sucht Trost bei den Behringers. Carla hat sich mit Christian gestritten und sucht ein Obdach zum Meditieren. Und Alex braucht eine Aufbewahrungsstelle für die beiden Kinder, weil ihre Freundin Annette ins Krankenhaus musste. Schließlich quartiert sich auch noch Christian in seinem Auto vor Behringers Haus ein. Da bleibt Maria und Florian nur noch die Flucht. Heimlich machen sie sich aus dem Staub und fahren auf die Insel Juist. Dort erzählt Florian von einem erneuten Angebot seiner Firma, nach Amerika zu gehen. Zu seiner großen Überraschung stimmt Maria freudig zu. Wieder zurück in München werden Florian, Maria und Tami von der restlichen Familie mit einem großen Fest verabschiedet. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Maria Schell (Maria Behringer) Siegfried Rauch (Florian Behringer) Maria Furtwängler (Katja) Julia Heinemann (Alex) Susanna Wellenbrink (Tami) Elisabeth Welz (Erna) Fritz Strassner (Opa Behringer) Originaltitel: Die glückliche Familie Regie: Erich Neureuther