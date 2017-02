ONE 12:30 bis 14:00 Drama Königin der Nacht D 2016 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ein Paar ist bereit, ungewöhnliche Wege zu gehen, um seinen Traum vom naturnahen Bauernleben zu retten. Gefangen zwischen Schuldendienst und Milchpreisverfall soll ein ungewöhnlicher Nebenjob die Lösung bringen. Aber was für die eine auch eine Befreiung bereithält, empfindet der andere als Zurückweisung. Aus diesem Dilemma scheint ein gemeinsamer Ausweg immer schwerer möglich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silke Bodenbender (Inga Scholz) Peter Schneider (Ludwig Scholz) Hary Prinz (Oliver Wernicke) Pablo Lützow (Mats Scholz) Helena Lützow (Marie Scholz) Matthias Breitenbach (Uwe Slowinski) Cornelia Gröschel (Caro) Originaltitel: Königin der Nacht Regie: Emily Atef Drehbuch: Katrin Bühlig, Burt Weinshanker Kamera: Jürgen Carle Musik: Cyril Atef