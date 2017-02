ONE 09:30 bis 10:15 Reportage Der Vorkoster So gelingt das perfekte Steak - Tipps und Tricks an Grill und Herd D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken mit Björn Freitag Rare, medium oder well-done? Bei der Zubereitung eines Steaks hat jeder seine Vorlieben. Doch egal, ob auf dem Grill oder in der Pfanne: Für viele Hobbyköche stellt das perfekte Steak eine große Herausforderung dar - schnell wird das teure Fleisch trocken, zäh und schmeckt nicht mehr. Der Vorkoster schafft Abhilfe. Gemeinsam mit Grillprofi Ralf Jakumeit zeigt Björn Freitag: So geht Steak - auf den Punkt gegart. Doch mit welcher Methode klappt es am besten? Auf dem Rost oder in der Pfanne? Hilfe für die Grill-Laien: Handy-App oder Steak-Thermometer - Welches Hilfsmittel ist sein Geld wert? Und: Woher kommt gutes Steakfleisch und wie viel muss es kosten? Der Vorkoster verfolgt das Fleisch zurück, bis zum Bauernhof. Wie beeinflusst die Haltung der Tiere die Fleischqualität? Außerdem: Einblicke beim Fleisch-Veredler. Durch Trocknung zum Luxus-Steak. Mit welchen Tricks macht der Experte das Fleisch zur zarten Delikatesse? Und kann man Dry-Age-Steak auch zu Hause machen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Björn Freitag Originaltitel: Der Vorkoster