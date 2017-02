tagesschau24 01:00 bis 01:30 Magazin Weltbilder Das Auslandsmagazin Griechenland: Lebensgefahr in den Krankenhäusern / Schweiz: Wer darf ein Schweizer werden? / Serbien: undichte Balkanroute / Afghanistan: Lauftreff für Frauen / Irak: der Motorrad-Club in Bagdad D 2017 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Weltbilder blicken Woche für Woche bis zum Horizont und weiter. Sie erzählen die wichtigen Geschichten aus dem Ausland: bildstark und informativ. Julia-Niharika Sen zeigt zusammen mit den ARD-Korrespondenten weltweit den Alltag der Menschen im nahen und fernen Ausland: in packenden Reportagen, spannenden Geschichten und berührenden Porträts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julia-Niharika Sen Originaltitel: Weltbilder

