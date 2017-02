National Geographic Wildlife 02:35 bis 03:20 Dokumentation When Sharks Attack - Hai-Alarm Insel der Albträume USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken In jedem Jahr verbringen knapp sechs Millionen amerikanische Touristen ihre Ferien auf den Bahamas. Obwohl sich in diesem Teil des Atlantiks bekanntlich auch Haie tummeln, kam es lange Zeit nur selten zu Angriffen. 2002 änderte sich das allerdings gewaltig: 36 Menschen wurden von Haien verstümmelt oder gar getötet. 2015 war auch die Urlauberin Lacy Martin betroffen. Aus heiterem Himmel wurde sie beim Schnorcheln attackiert. Doch was ist die Ursache für die Menschenjagd rund um die Bahamas? Die Haiexperten Dr. Sam Gruber und George Burgess wollen es herausfinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: When Sharks Attack