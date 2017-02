National Geographic Wildlife 01:00 bis 01:45 Dokumentation Die Männer der Everglades Gefahrenabwehr USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Durch die anhaltenden Regenfälle der letzten Zeit ist der Wasserspiegel im "Billie Swamp Safari Wildlife Park" stark gestiegen. Das bringt die Alligatoren auf die Idee, ihre angestammten Ruheplätze zu verlassen. Unaufhaltsam nähern sich die riesigen Echsen den Orten, an denen sich Menschen aufhalten. Als ein über drei Meter langer Alligator plötzlich an einem Bootssteg für Touristen auftaucht, zieht Gus das aggressive Tier aus dem Verkehr. Die Swamp Men bringen den Störenfried zurück in die Sümpfe und glauben, nun sei endlich Ruhe eingekehrt. Doch weit gefehlt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp Men

