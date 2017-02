National Geographic Wildlife 09:35 bis 10:20 Dokumentation Auf der Suche nach dem Monsterfisch Die Fluss-Haie USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Am Ufer des Indian River in Florida geht Zeb Hogan dieses Mal Geschichten auf den Grund, die von Menschenfressern berichten, die in Wasserstraßen wie dieser vorkommen sollen. Die Gerüchte über riesige Haie, die in Gewässern weit entfernt vom Ozean leben, führen zu einem ersten Verdächtigen: dem Bullenhai. Zeb ist zwar noch skeptisch, aber Augenzeugenberichte deuten daraufhin, dass die Gerüchte wahr sein könnten. Diese Raubtiere wurden schon an den ungewöhnlichsten Orten gesichtet. Um die Fakten von den Mythen zu trennen, arbeitet Zeb mit einigen von Floridas führenden Hai-Experten zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Zeb Hogan (Biologe und Fisch-Experte) Originaltitel: Monster Fish