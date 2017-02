National Geographic Wildlife 06:25 bis 07:10 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Krawallmacher USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Josh bittet Cesar, seinen Nachbarn Lilly und Nadav mit ihren beiden Boxern zu helfen, nachdem die Hunde Joshs Hund Hershey angegriffen haben. Wegen ihrer aggressiven Boxer Chip und Mocha sind Lilly und Nadav Außenseiter in der Nachbarschaft. Cesar muss handeln: Bevor die beiden Tiere bei ihrem nächsten Angriff einen Hund töten, nimmt er sie mit in sein "Dog Psychology Center". Als nächstes eilt Cesar Lorraine zu Hilfe, die Probleme mit Nuts, dem Hund ihres Geschäftspartners, hat. Die Besitzerinnen haben Nuts vom Straßenrand aufgelesen, sind aber nicht in der Lage, ihm abzugewöhnen, immer wieder zu knurren und zu schnappen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue

