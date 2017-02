Disney Channel 22:20 bis 00:05 Komödie Be My Valentine CDN 2013 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der frisch verwitwete Daniel Farell versucht alles, um trotz seiner Trauer ein guter Vater für seinen jugendlichen Sohn Tyler zu sein. Die beiden haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander, darum vertraut Tyler seinem Vater auch an, dass er sich in ein Mädchen aus seiner Klasse verliebt hat. Weil er seinen Vater für einen echten Experten in Liebesdingen hält, bittet er ihn um Hilfe, denn er möchte das Mädchen gerne für sich gewinnen. Als Daniel daraufhin versucht seinen Sohn in die Kunst des Datens einzuführen, bemerkt er, dass auch er noch einiges über die Liebe lernen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Baldwin (Dan) Natalie Brown (Kate) Lisa Berry (Wendy) James Thomas (Gavin) Christian Martyn (Tyler) Leah McPherson (Rebecca) Sadie LeBlanc (Chelsea) Originaltitel: Be My Valentine Regie: Graeme Campbell Drehbuch: David Titcher, J.B. White White Musik: Trevor Yuile