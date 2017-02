Disney Channel 18:55 bis 19:15 Comedyserie Jessie Freundschaft, Feindschaft USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Jessie freundet sich mit der Schauspielerin Abbey an, aber die Freundschaft gerät ins Wanken, als beide bei einem Casting für dieselbe Rolle vorsprechen sollen und Abbey ihren wahren Charakter enthüllt. Währenddessen klebt Stuart wieder an Zuri und geht ihr mit seiner Verehrung mächtig auf die Nerven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debby Ryan (Jessie Prescott) Peyton List (Emma Ross) Cameron Boyce (Luke Ross) Karan Brar (Ravi Ross) Skai Jackson (Zuri Ross) Kevin Chamberlin (Bertram) Tom Parker (River Stevens) Originaltitel: Jessie Regie: Cole Kennedy Drehbuch: Mike Montesano, Ted Zizik Kamera: Thomas T. Eckelberry Musik: John Adair, Steve Hampton