Disney Channel 16:05 bis 16:25 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Reine Nervensache / Hotel Kuzco USA 2008 Stereo 16:9 HDTV (a) Malina bewirbt sich um eine Praktikumsstelle bei Inka-Teen, ihrer Lieblings-Zeitschrift. Sie steigert sich so in ihre Angst hinein, beim Vorstellungsgespräch zu versagen, dass sie die Nerven verliert und laut erklärt, an der dümmlichen Zeitschrift kein Interesse mehr zu haben. Das bekommt der Herausgeber des Inka-Teen Magazins mit... (b) Kuzco fingiert einen Termitenbefall von Pachas Haus, um wieder im Palast wohnen zu können. Es bricht eine Massenhysterie aus und alle Untertanen ziehen ebenfalls - während ihre Häuser von vermeintlichen Termiten befreit werden - zu Kuzco in den Palast... Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Dan Fybel, Ilene Gannaway, Evan Gore, Rich Rinaldi Musik: Michael Tavera