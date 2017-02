Disney Channel 12:50 bis 13:10 Trickserie Phineas und Ferb Das Fußball Stadion USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Mr. Fletchers Verwandte kommen zu Besuch. Er und sein Bruder Adrian sind dauernd mit Geschwisterrivalität zugange. Phineas und Ferb zeigen ihren Cousins, wie viel Talent sie im Fußball haben, indem sie ein Fußball X-7 Stadion bauen. Währenddessen versucht Candace, sich mit Elizas Hilfe in eine feine Dame zu verwandeln, um Jeremies uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu erlangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh, Robert F. Hughes Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff 'Swampy' Marsh Altersempfehlung: ab 6