Disney Channel 09:50 bis 10:15 Magazin Art Attack D, GB, USA 2012 Stereo 16:9 HDTV In jedem Menschen steckt ein Künstler. Wer das noch nicht bemerkt hat, entdeckt es mit der Bastelshow Art Attack. Nicolás Artajo bringt in brandneuen Folgen wieder Farbe und Freude in die Wohnzimmer seiner kleinen Bastelfans. Er entführt Euch in seine kreative Bastelwelt, wo er Alltagsgegenstände in tolle Kunstwerke verwandelt. Vom Joghurtbecher über Kleiderhaken bis hin zu Gummihandschuhen - Nicolás zaubert aus alltäglichen Gegenständen spektakuläre Kunstobjekte. Und ihr könnt mitmachen, denn derlei Dinge finden sich in jedem Haushalt. Umgeben von riesigen Farbtuben und überdimensionalen Stiften erklärt Nicolás jeden Handgriff und Kniff und hat sich auch für die neunte Staffel wieder einiges vorgenommen: So wird er eine Raketenabschussrampe bauen, ein Stachelschwein aus Stiften anfertigen und einen Marionettenvogel aus Eierschachteln zaubern. Schauspieler: Nicholás Artajo (Moderator) Originaltitel: Art Attack Drehbuch: Benedikt Weber