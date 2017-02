Syfy 03:30 bis 04:20 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Hirngespinst USA 1999 Stereo 16:9 Merken Odo (Rene Auberjonois) und O'Brien (Colm Meaney) sind mit ihrem Shuttle auf dem Heimweg nach Deep Space Nine, als plötzlich ein riesiges mysteriöses Wesen auftaucht. Nachdem der Runabout kräftig durchgeschüttelt wurde, kommt das Wesen in menschlicher Gestalt an Bord. Sein Name ist Laas (German Hertzler). Er ist wie Odo ein Gestaltwandler. Nachdem sich die beiden nähergekommen sind, versucht Laas, Odo zu überreden, ihn auf eine Forschungsreise zu begleiten. Doch Odo zögert, müsste er dann doch Kira (Nana Visitor) verlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicole de Boer (Ezri Dax) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Avery Brooks (Benjamin Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Steve Posey Drehbuch: René Echevarria Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 6

