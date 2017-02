Syfy 22:15 bis 22:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Hexen des Nebels USA 2011 Stereo 16:9 Merken Die Jedi werden von mysteriösen Mordfällen in Atem gehalten. Obi-Wan und Anakin sollen den Killer finden und sind schon bald auf der Spur von Savage Opress, der von Count Dooku in den Künsten der dunklen Seite der Macht ausgebildet wird. Als sich Asajj Ventress dessen gewahr wird, muss sie sich beeilen, um noch rechtzeitig an Count Dooku Rache nehmen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Giancarlo Volpe, Dave Filoni Drehbuch: George Lucas Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12