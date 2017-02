Syfy 14:10 bis 14:55 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Dämmerung USA 2003 Stereo 16:9 Merken Archer infiziert sich mit Parasiten, die ihn alles vergessen lassen, was nach der Infektion geschieht. Das Kommando über die Enterprise wird ihm entzogen. Zwölf Jahre später - inzwischen lebt Archer mit T'Pol auf einem Planeten und Trip kommandiert die Enterprise - verkündet Phlox, dass er ein Heilmittel gefunden habe. Archer muss bei einer Subraum-Implosion vaporisiert werden. Ein Test auf der Enterprise verläuft erfolgreich, doch dann greifen Xindi-Schiffe an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Gary Graham (Soval) Brett Rickaby (Yedrin Koss) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Michael Sussman Drehbuch: Michael Sussman Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis Mccarthy Altersempfehlung: ab 12