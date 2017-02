Syfy 11:35 bis 12:00 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Das Streben nach Frieden USA 2010 Stereo 16:9 Merken Dank der einen Frieden verhindernden Intrige Count Dookus, plant die Republik einen desaströsen Aufrüstungswettstreit. Als die Senatoren Amidala und Organa sich gegen die Finanzierung von weiteren fünf Millionen neuen Klon-Kriegern aussprechen, werden sie und andere gleichgesinnte hohe Würdenträger von brutalen Kopfgeldjägern bedroht. Die fordern von ihren Opfern, ihre Meinung zu revidieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Duwayne Dunham, Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Daniel Arkin Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12