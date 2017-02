Syfy 05:00 bis 05:45 Mysteryserie Under the Dome Der große Durst USA 2013 Stereo 16:9 Merken Auf die Einwohner von Chester's Mill wartet schon die nächste Krise. Durch einen Unfall wird der Wasserspeicher zerstört und der See erweist sich als vergiftet. Als die Menschen erfahren, dass Wasser knapp ist, entsteht Panik und es kommt zu Ausschreitungen. Angie (Brittany Robertson) schafft es irgendwie, sich von Junior (Alexander Koch) zu entfernen und flüchtet in Rose's Restaurant. Julia (Rachelle LeFevre) und Dodee (Jolene Purdy) suchen derweil nach der Energiequelle der Kuppel und machen eine überraschende Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natalie Martinez (Deputy Linda Esquivel) Alexander Koch (Junior Rennie) Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Colin Ford (Joe McAlister) Britt Robertson (Angie McAlister) Originaltitel: Under the Dome Regie: Kari Skogland Drehbuch: Soo Hugh Kamera: Cort Fey Musik: W. G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16