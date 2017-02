Disney XD 23:40 bis 00:00 Trickserie Der ultimative Spider-Man Folge: 73 In den Fängen des Arnim Zola USA 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken Arnim Zola ist kurz davor, seinen genialen Plan umzusetzen und die Weltherrschaft zu übernehmen. In allerletzter Sekunde gelingt es jedoch Spidey und seinen Superhelden-Freunden, Arnim Zola zur Strecke zu bringen und alle zu befreien. Und auch, die Akademie wieder aufzubauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Spider-Man Regie: Alex Soto, Jeff Allen, Philip Pignotti Drehbuch: Brandon Auman Musik: Kevin Manthei

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 19:45 bis 23:55

Seit 240 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 165 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 22:11 bis 00:21

Seit 94 Min. Auf der Jagd

Actionfilm

kabel eins 22:25 bis 01:00

Seit 80 Min.