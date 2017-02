Disney XD 19:10 bis 19:35 Trickserie Voll verrückte Viecher Puzzeln für Profis / Ab in die Wanne! CDN 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Heute ist Familien-Puzzle-Tag! Merl versucht Billy und Karl für das Puzzeln zu begeistern, und langsam fängt sogar Billy Feuer. Doch sie hängt die Latte für Merl, den Puzzle-König immer höher.. er bekommt immer schwierigere Aufgaben gestellt, doch er schafft jedes Puzzle! (b) Der letzte Bade-Tag endet damit, dass Merl um seine kaputte Quietscheente trauert. Er erzählt das Badewannen-Abenteuer aus seiner Sicht.. Billy erinnert sich an eine ganz andere Geschichte.. und auch Karl hat offenbar ein anderes Abenteuer erlebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Endangered Species Altersempfehlung: ab 6