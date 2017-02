Disney XD 13:00 bis 13:20 Abenteuerserie Gamer's Guide für so ziemlich alles Guide gegen Image-Probleme USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Als Conor erfährt, dass die olympische Fackel durch Redwood geführt wird, bewirbt er sich als Fackelträger, um das Image des Teams bei der Liveübertragung des Fackellaufs wieder herzustellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cameron Boyce (Conor) Murray Wyatt Rundus (Wendell Ruckus) Felix Avitia (Franklin Delgado) Sophie Reynolds (Ashley Parker) Lauren Pritchard (Janice) Daran Norris (Jefferson Landry) Kyle S. More (Dwayne Ruckus) Originaltitel: Gamer's Guide to Pretty Much Everything Regie: Robbie Countryman Drehbuch: Joel McCrary