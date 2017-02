KI.KA 20:10 bis 21:00 Dokusoap Die Mädchen-WG Ohne Eltern in den Schnee D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ihr Renovierungsprojekt für den Jugendtreff droht zu scheitern. Doch dann haben Farina, Clara, Cora, Leona und Lilly die rettende Idee: die Jungs vom letzten Abend. Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern! Viele Kinder träumen von Ferien, die sie selbst bestimmen dürfen. Niemand, der einen durch langweilige Museen schleift oder der einem vorschreibt, wie lange man schlafen darf. Dafür jede Menge Spaß und Abenteuer! Aber wie fühlt sich der Traum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Mädchen-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Urlaub ohne Eltern auszuprobieren. In der fünfzehnten Folge wollen die Mädchen zeigen, dass sie gute Gastgeber sind - denn sie haben fünf Jungs zum Essen eingeladen. Doch der Abend droht peinlich zu enden.Auf dem Reiterhof dürfen Farina, Clara, Cora, Leona und Lilly ihre Pferde mit Fingerfarben bemalen. Aber welche Mädchen haben wohl den besten Geschmack in Sachen Pferde-Design? Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern! Viele Kinder träumen von Ferien, die sie selbst bestimmen dürfen. Niemand, der einen durch langweilige Museen schleift oder der einem vorschreibt, wie lange man schlafen darf. Dafür jede Menge Spaß und Abenteuer! Aber wie fühlt sich der Traum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Mädchen-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Urlaub ohne Eltern auszuprobieren. Am sechzehnten Tag herrscht Lampenfieber in der WG. Denn die Mädchen haben ihren großen Auftritt. Sie wollen ihren eigenen Song auf der Bühne präsentieren. Doch dann geht einiges schief. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Mädchen-WG Regie: Tobias Zydra Drehbuch: Tobias Zydra