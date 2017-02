KI.KA 16:00 bis 16:50 Trickserie 4 ½ Freunde Detektivarbeit trotz Hausarrest / Epidemie im Schloss E, D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Detektivarbeit trotz Hausarrest: Der Opa von Radieschen und Steffi wurde von einem Betrüger um seine Ersparnisse gebracht. Er vertraut sich aus Scham aber nicht der Polizei an, sondern beauftragt diskret Kalle & Co. Da Radieschen so schlecht in Mathe ist, bekommt er Hausarrest, und seine Schwester gleich mit. Sie soll ihm Mathe beibringen. Doch mit Hilfe ihres Opas schaffen es die beiden immer wieder, auszubüxen und die Ermittlungen in seinem Fall zu unterstützen. Epidemie im Schloss: Von einer Klassenfahrt auf ein sagenumwobenes Schloss verspricht sich Kalle spannende Detektivarbeit. Er will einen 100 Jahre alten Fall aufklären - damals wurde ein Graf vergiftet. Damit Dandy nicht entdeckt wird, gibt Kalle vor, einen ansteckenden Magen-Darm-Infekt zu haben. Und dann bricht plötzlich ein Lehrer nach dem anderen wegen Übelkeit zusammen. Kalle ist überzeugt davon, dass die Lehrer vergiftet wurden so wie einst der Graf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Four and a Half Friends Regie: Juan Carlos Concha, Javier Galán Drehbuch: Cristina Broquetas, Daniel Gonzáles, Eduard Sola, Jon Groves, Carles Salas Musik: Toni M. Mir