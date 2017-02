KI.KA 12:55 bis 13:15 Trickserie Rowdy & Zwick Das Flohfest / Der Gangsterfloh AUS 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das Flohfest: Rowdy ist zwar auf der Suche nach seiner eigenen Herrchen-Familie, doch nun will er auch für Zwick eine Familie finden. Dazu filmt er einen Hilferuf mit Zwick und lässt ihn im Fernsehen zeigen. Er selbst ist auch im Bild und verspricht eine kostenlose Mahlzeit. Tatsächlich kommen unzählige Flöhe. Doch sie kommen nicht wegen Zwick, sondern weil sie sich das Angebot auf einen leckeren Biss im Hundepelz nicht entgehen lassen wollen. Bevor Rowdy von den Tausenden Flöhen förmlich aufgefressen wird, setzt Zwick alles daran, um den Freund vor seiner vermeintlichen Familie zu retten. Der Gangsterfloh: Rowdy nimmt sich einen Gangsterfloh aus Zwicks Lieblingsfilm zum Vorbild und glaubt plötzlich, er mache die Gesetze der Straße und sei das große Mafia-Oberhaupt. In seinem Sinne gehören nun Kakerlaken und Ratten auch zur Familie - und entführen prompt Zwick. Da besinnt sich Rowdy, lässt von seinem Vorbild Gangsterfloh ab und macht sich auf, seinen Freund zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Flea-bitten! Regie: Gillian Carr Drehbuch: Katherine Sandford, Dennys McCoy, Brendan Luno, Pamela Hickey, Ray Boseley, Edward Kay Musik: Christopher Elves