KI.KA 09:55 bis 10:18 Trickserie Au Schwarte! - Die Abenteuer von Ringel, Entje und Hörnchen Die Schatzsuche USA 2004 Stereo Live TV Merken Die Schatzsuche: Peter und Paul haben wieder einmal gar keine Lust, ihr Zimmer aufzuräumen, deshalb bitten sie ihren Großvater, dass er sie versteckt. Das macht dieser natürlich gerne und erzählt ihnen auch gleich eine Geschichte aus der Zeit, als er selber noch ein Jungschwein war. Damals hatte sich sein Vater eine ganz besondere Überraschung ausgedacht: Ringel wollte an diesem Tag lieber spielen und seine Pflichten auf dem Hof später erledigen. Da entdeckte er plötzlich im Hühnerstall beim Eier einsammeln eine Schatzkarte! Und diese Schatzkarte gab eindeutige Hinweise, die ihn in den Eselstall führte. Auf der Suche nach weiteren Hinweisen musste der Stall erst einmal blitzblank geputzt werden und prompt fanden Ringel und seine beiden Freunde den nächsten Tipp, der sie zur Schafweide führte. Unter weiter weisen die Hinweise quer über den Hof und am Ende wartet ein ganz besonderer Schatz auf das Trio. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Christian Zeiger (Ringel) Andreschka Großmann (Entje) Sebastian Schulz (Hörnchen) Roland Hemmo (Willy) Hasso Zorn (Opa) Friedel Morgenstern (Molly) Hans-Jürgen Dittberner (Patrick) Originaltitel: Jakers! The Adventures of Piggley Winks Regie: John Over Drehbuch: Sindy McKay, Tom Mason, Dan Danko Musik: Mike Tavera, Steve Marson, Harriet Schock